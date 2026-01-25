Salernitana Primavera, vittoria pesante: i granatini espugnano Catanzaro Terzo successo di fila per i granatini. Stendardo: "Prova solida, campionato ancora lungo"

Una vittoria pesantissima. La Salernitana Primavera ingrana le marce alte e centra il terzo successo di fila. A Catanzaro, i granatini espugnano il campo dei giallorossi grazie al gol di Lombardi nel primo tempo (0-1). Un successo prezioso, con la Salernitana Primavera ora a quota 17 punti, con un vantaggio di quattro punti sulla zona playout.

La partita si apre su ritmi intensi ed equilibrati. Al 12’ è il Catanzaro a rendersi pericoloso: scambio tra Guacci e Torma nell’area granata, Gjoka legge e ruba palla ma il suo tiro termina fuori. La risposta della Salernitana arriva due minuti dopo: Verza sfonda sulla sinistra e serve Lombardi ma Madia è attento e sventa la minaccia anticipando l’attaccante granata. Al 26’ arriva il vantaggio ospite: sugli sviluppi di un rimpallo in area piccola, Lombardi è il più rapido di tutti e con grande lucidità spiazza Madia firmando lo 0-1. Il Catanzaro prova a reagire e al 32’ va vicino al pareggio con Gjoka che si presenta solo davanti a Guacci: il numero uno granata è provvidenziale e devia in corner. Si va così al riposo con la Salernitana avanti di una rete. Nella ripresa i granatini ripartono con personalità. Al 2’ Boncori ha una grande occasione a tu per tu con Madia che respinge, sulla ribattuta Haxhiu prova a trovare il raddoppio ma la conclusione termina alta. Il Catanzaro spinge alla ricerca del pareggio e al 31’ va al tiro con Vella, servito da Pierluigi, ma la conclusione finisce sul fondo. Nel finale la Salernitana gestisce con ordine e compattezza difendendo il vantaggio fino al triplice fischio.

Raggiante Guglielmo Stendardo, tecnico della Salernitana Primavera: "Ogni vittoria ha un valore importante ma questa contro il Catanzaro, conferma la continuità delle nostre prestazioni e dei risultati positivi. Non bisogna accontentarsi, il percorso è ancora lungo e sabato contro il Pisa sarà un’ altra partita impegnativa. Sono contento di non aver subito goal e soddisfatto per la personalità che mostriamo anche fuori casa contro avversari di spessore. A parte i primi 20 minuti della gara, i miei ragazzi anche oggi sono stati straordinari in termini di impegno, di compattezza e di determinazione. In quattro partite abbiamo conquistato 10 punti e migliorato la classifica, ma manca ancora tanto ed il campionato è ancora lungo. Dunque, dobbiamo goderci questo momento ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”.