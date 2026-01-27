Salernitana, Faggiano pensa ad un centrocampista: priorità uscite Il club granata lavora a due cessioni e lavora per una mezzala di qualità

La lista della Salernitana fa i conti con qualche casella di troppa. La rosa granata presenta 25 elementi. Dopo la cessione di Ubani alla Cavese, per il club granata c’è la necessità di altre due uscite per poter liberare la possibilità di un nuovo innesto. Gli occhi sono rivolti al centrocampo: la Triestina aspetta Borna Knezovic, da giorni promesso sposo del club alabardato. La Salernitana ha aperto all’interruzione del prestito del calciatore del Sassuolo, con la società neroverde che apre alla destinazione alabardata. Si attende però il sì convinto del calciatore, con altri club che ragionano sull’occasione. Da risolvere anche il rebus legato alla posizione di Ivan Varone: il mediano è stato sondato da Ternana e Ravenna ma il discorso al momento non è stato approfondito.

Suggestione Verre, ipotesi Meazzi

Una doppia uscita permetterebbe a Daniele Faggiano di rinforzare il centrocampo della Salernitana. Nel mirino del club granata è rientrata nelle ultime ore la candidatura di Valerio Verre. Il centrocampista è svincolato dal Palermo dopo una fine burrascosa del matrimonio con i rosanero. Faggiano lo ha avuto alle sue dipendenze alla Sampdoria e sarebbe tentato dalla qualità dello scuola Roma. Nelle ultime ore riattivati i contatti con il Pescara per Lorenzo Meazzi: la mezzala potrebbe salutare i biancocelesti. La trattativa con il Catania si è arenata, con il calciatore che valuta l’ipotesi di un declassamento in C.