Salernitana, Lescano: "Granata scelta importante, ora inizia nuovo campionato" Il bomber parla ai microfoni di Sky Sport: "Sorrento debutto felice, c'è ancora tanto da giocare"

Il gol al debutto, la gioia per un esordio da sogno. Facundo Lescano si gode una prima volta con la maglia della Salernitana da applausi. Ai microfoni di Sky Sport, l'argentino ha commentato il successo sul Sorrento arrivato appena due giorni dopo il suo trasferimento in granata: "La mattina dopo ero già qui, sono andato direttamente al centro sportivo. Ho svolto i primi due allenamenti con i nuovi compagni, molti dei quali conoscevo già, ritrovando anche qualche mio vecchio compagno di squadra”. Poi il commento sulla sfida con il Sorrento: "La partita è andata bene, grazie a Dio, abbiamo fatto una ottima prova e portato a casa i tre punti”.

"Girone di ritorno è un'altra storia"

La mente è già proiettata alla sfida con il Giugliano: "Dobbiamo pensare adesso alla partita di domenica, a fare altri tre punti in casa. Secondo me non bisogna porsi un obiettivo a lungo termine, ma vincere ogni partita, ogni domenica. Pensare a una partita alla volta e poi, quando finirà la regular season, vedremo dove saremo arrivati. Nel girone di ritorno tutto può succedere”. Sul girone C: "Lo reputo il più difficile dei tre. Ogni partita è una battaglia".