Cavese-Salernitana, possibile stretta: l’Osservatorio rimanda al Casms Il derby va verso fortissime limitazioni per la tifoseria ospite

Cavese-Salernitana, si va verso una forte restrizioni per i supporters della Bersagliera. La gara del prossimo 14 febbraio tra Cavese e Salernitana è stata inserita tra le gare con forti connotati di rischio. L'ultima determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha rimandato al Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ogni decisione in merito alla gara del Lamberti. Un derby sentitissimo, come testimoniato anche dalla vigilia che ha segnato la sfida dell'Arechi terminata 3-2 con doppietta di Inglese e gol di Ferrari. Facile immaginare limitazioni per i supporters granata, con possibile divieto per tutti i residenti a Salerno e provincia. Anche alla luce delle decisioni prese all’andata, possibile apertura dello spicchio ai non residenti in Campania. Da capire se ci saranno limitazioni anche per i settori locali.