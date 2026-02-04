Salernitana, Aiello (ds Avellino): "Cessione Lescano? Operazione perfetta" Il dirigente in conferenza stampa: "Si erano create insofferenze, recuperato quanto investito"

Bilancio di fine mercato. Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello fa il punto della situazione su un gennaio che ha fatto registrare tra le fila degli irpini tantissime uscite. La più importante è stata quella legata a Facundo Lescano, passato alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto fissato sugli 800mila euro che il club granata dovrà versare entro giugno al club irpino. “La considero una cessione perfetta – ha spiegato il ds in conferenza stampa -. Sono dispiaciuto dal punto di vista umano, per il fatto che sia andato via, perché era stato veramente determinante nell’anno della promozione. Poi, per caratteristiche e per modo di giocare della squadra, si è trovato in fondo alle gerarchie, con scarso minutaggio. Si sono create delle insofferenze da ambo le parti, tra scarso minutaggio per lui e giocatore con ingaggio importante che giocava poco. Per me abbiamo fatto un’operazione perfetta alla fine, con due società che si sono fatte avanti per lui e poi abbiamo trovato una soluzione buona anche pensando a quanto investito l’anno scorso”.