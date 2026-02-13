Cavese-Salernitana, i convocati di Raffaele: poker di assenze Raffaele può sorridere per due rientri

Una defezione pesantissima. Dalla lista dei convocati per Cavese-Salernitana non arrivano buone notizie per Giuseppe Raffaele. L’allenatore granata deve fare i conti con l’assenza di Carriero, costretto al forfait almeno per un paio di settimane a causa dell’infortunio muscolare patito nel finale di gara con il Casarano. Out anche Inglese, Boncori e Antonucci. Prima convocazione del 2026 per Cabianca: il difensore ha finalmente superato i problemi muscolari. Siederà in panchina e rappresenta un'alternativa importante.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.