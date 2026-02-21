Salernitana-Monopoli, i convocati granata: c'è una novità

Due rientri. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Arechi contro il Monopoli, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nella lista di Giuseppe Raffaele rientrano anche Ismail Achik, ristabilito dopo i problemi al polpaccio, e Mirco Antonucci alla prima convocazione. Stop per Brancolini. Ancora fuori Inglese, Boncori e Carriero.
Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers;
DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 29 Tascone, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.