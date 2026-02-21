Salernitana-Monopoli, Colombo: "Granata sentono pressione, ci crediamo" Il tecnico alla vigilia: "In piazze come Salerno hai obbligo di vincere. Lescano? Un big per la C"

La voglia di fare una nuova impesa. Il Monopoli arriva all’Arechi con una rosa quasi al completo, pesante l’assenza di Battocchio per squalifica, con Longo e Fall non al top della condizione rispettivamente per problemi al piede e al ginocchio ma che saranno valutati nelle prossime ore. Troppo forte la voglia di esserci in un Salernitana-Monopoli che ha un sapore speciale per i biancoverdi: “Affrontiamo un avversario importante. Sappiamo quanto siano pesanti delle maglie perché in piazze che hanno blasone, storia e quindi anche pressioni diverse. Serve gestire al meglio queste aspettative. Da avversario mi soffermo sulla qualità della rosa, sui numeri dei granata. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima, che magari sta raccogliendo meno ma ha qualità importanti. Erano una favorita per il campionato. Noi però non ci scomponiamo e metteremo in campo personalità per fare quello che abbiamo provato e soprattutto imporci in un ambiente caldo”.

"Salernitana camaleontica, Lescano un big"

Fondamentale sarà l’approccio alla gara: “Per la classifica che abbiamo non andremo per fare barricate ma dare continuità alla nostra mentalità, pensando alla possibilità di poter fare altro e non solo badare a difenderci. La Salernitana ha sempre avuto diverse varianti tattiche ma noi siamo pronti. Inoltre c'è da fare i conti con la loro fisicità. Penso ad Arena che conosciamo bene e sa essere pericoloso. Però vorrei vedere faccia tosta che abbiamo sempre dimostrato in trasferta”. Carezza a Lescano: "L'ho avuto alle mie dipendenze. E' un calciatore che è un top della categoria. Si è presentato con quattro gol. Ecco, mi auguro che domani possa avere una giornata storta".

Pesante la defezione di Battocchio

In mezzo al campo mancherà Battocchio: “Stiamo valutando varie soluzioni per la sua sostituzione. Penso a Bordo che è stato scelto nelle coppie come play. Poi servirà capire anche come si metterà la gara per cambiare ma allo stesso tempo occorre dare peso anche alle gerarchie che abbiamo definito ad inizio stagione. Noi abbiamo tante soluzioni e soprattutto possiamo spenderci tanti jolly offensivi per far saltare il banco”.