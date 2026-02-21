Salernitana-Monopoli, parla il vice Ferrari: "Dare tutto, serve vincere" Raffaele, squalificato, va in tribuna. Ferrari fa il punto: "Un successo è vitale"

Giuseppe Raffaele resta in silenzio. Lo status da squalificato lo costringerà a giocarsi un gara chiave senza apporto dalla panchina. Per Salernitana-Monopoli resterà in silenzio. Al suo posto, il club sceglie il vice Giacomo Ferrari per presentare la sfida di domani: “Ci teniamo davvero a disputare una grande partita, perché dobbiamo riscattarci dopo aver perso per strada qualche punto di troppo nelle ultime settimane. Faremo di tutto per fare risultato pieno domani, ci metteremo grande rabbia e voglia di fare bene. In settimana abbiamo lavorato tanto anche sull’aspetto mentale per far capire ai ragazzi che ogni punto lasciato è perso. Vogliamo scendere in campo al massimo delle nostre possibilità per contrapporci nel migliore dei modi a una squadra fastidiosa come il Monopoli, che ha sempre messo in difficoltà tutte le avversarie che ha affrontato fino a questo momento. Bisogna dare il 100% e raccogliere i tre punti che per noi sono assolutamente vitali".

"Speriamo nel recupero di Inglese"

Pesano anche le assenze. Stop per Brancolini, come spiega Ferrari: "Purtroppo non potremo avere a disposizione Brancolini per un piccolo acciacco rimediato in rifinitura. Per il resto, a parte i tre che sono indisponibili da un po’ (Boncori, Carriero, Inglese), ritroviamo Antonucci e Cabianca. Siamo reduci da una settimana in più di lavoro con loro, sono recuperati e saranno gradualmente inseriti. Siamo sicuri che ci daranno una mano importante per il resto del campionato. Speriamo che al più presto rientri anche Inglese, perché c’è bisogno di tutti per raggiungere i nostri obiettivi”.