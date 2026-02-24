Salernitana, 3-5-2 e carattere: la ricetta di Cosmi per rilanciare i granata Il tecnico si prepara a conoscere il gruppo ed è pronto a modificare le gerarchie

Serse Cosmi è pronto a salire sulla nave Salernitana. L’allenatore umbro è atteso nelle prossime ore al Centro Sportivo Mary Rosy per presentarsi alla squadra e iniziare il percorso che lo porterà verso il debutto con il Catania di domenica pomeriggio. Al suo fianco Giuseppe Scurto, alle prese con le pendenze che lo legano al Lecce dopo la sua esperienza sulla panchina della Primavera. Sarà lui il supporto per avvicinarsi ad un campionato come quello di serie C affrontato per l’ultima volta oltre 20 anni fa.

La cura Cosmi

“Bastone e carota”. Questa la richiesta che Danilo Iervolino ha chiesto all’allenatore umbro per dare una svolta ad una squadra apparsa spenta, mentalmente in difficoltà. Monopoli è stato il punto più basso dell’era Raffaele. Iervolino ha incassato e ha deciso di ripartire con un nuovo allenatore. Toccherà a Cosmi toccare le corde giuste e soprattutto dare nuova linfa in vista di un finale di stagione che si preannuncia lungo e faticoso.

Gli aspetti tattici

Si lavorerà sul 3-5-2, su una squadra che dovrà avere forza, coraggio e determinazione. In carriera il tecnico ha anche utilizzato il 4-4-2 ma al momento appare difficile immaginare una rivoluzione tattica. Potrebbe cambiare qualcosa in termini di formazione iniziale. Ad esempio, il rilancio di Golemic in difesa appare scontato così come lo spostamento di Capomaggio a centrocampo. E poi la curiosità è su come verrà composta la coppia d’attacco: con Lescano potrebbe esserci Ferraris o Antonucci, seconde punte in grado di accendere il gioco con qualità.