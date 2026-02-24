Salernitana: nuovo anno, solito esonero: tutti i cambi dell’era Iervolino Il patron ha deciso di tagliare il filo con Raffaele. E i cambi ora superano la doppia cifra

Quota dodici in quattro anni solari. La Salernitana cambia ancora. Il ribaltone, provato a rimandare di settimana in settimana, alla fine è arrivata. Danilo Iervolino voleva continuare con Giuseppe Raffaele, dando fiducia alla scelta iniziale di Daniele Faggiano ma anche per non replicare gli errori delle scorse stagioni. Gli ultimi due campionati si erano chiusi addirittura con ben quattro allenatori chiamati in poco più di dieci mesi. Rattoppi che non hanno funzionato anzi, hanno reso la situazione ancora più ingestibile. Da qui la scelta di cambiare, con la Salernitana che ha preferito esonerare Raffaele e ripartire da Serse Cosmi.

I ribaltoni

Da Stefano Colantuono a Davide Nicola, fino ad arrivare a Giuseppe Raffaele e Serse Cosmi. La lista degli allenatori esonerati si allunga. Nel primo anno Stefano Colantuono lasciò il testimone a Davide Nicola. Arrivò una salvezza miracolosa, con la riconferma del trainer. Poi le difficoltà e l’arrivo di Paulo Sousa. Con il lusitano i sogni d’alta quota s’infransero dopo una rovinosa caduta a Monza, punto più basso di una partenza disastrosa. Si passò a Filippo Inzaghi. Poi l’avvento di Walter Sabatini e il cambio con Fabio Liverani. Infine, a retrocessione ormai segnata, l’arrivo di Stefano Colantuono. Poker di cambi anche nella scorsa stagione: si iniziò con Giovanni Martusciello, poi il ritorno di Stefano Colantuono. Poi il 2025 iniziato con l’era Roberto Breda, successivamente con Pasquale Marino. Fu sprofondo in serie C. Ora il nuovo corso culminato con un nuovo ribaltone.