Salernitana, nota Olidata: "Nessun interesse per acquisto del club" L'azienda parla di "notizie prive di fondamento"

Il gruppo Olidata, azienda attiva nel settore IT, non sta partecipando a negoziazioni aventi ad oggetto il possibile acquisto della società calcistica Salernitana. Lo comunica l'azienda in una nota aggiungendo che "le notizie apparse sui mezzi di stampa sono prive di fondamento". Arriva dunque una smentita in merito alle indiscrezioni emerse questa mattina sull'interesse della realtà romana per il club granata. L'ad Pagano aveva annunciato in conferenza stampa: "In merito a quanto emerso questa mattina, nulla c’è nulla di fatto. Non ci sono trattative in corso. Mi conoscete, preferisco lavorare. Ora dobbiamo compattarci e sostenere la Salernitana, portare questa squadra al massimo risultato. I numeri investiti a Salerno, unico nel farlo, sono significativi. Qui si vuole vincere. Credo che in alcuni casi sia stato vittima di contestazione sbagliate. Qui si è spinto tantissimo, dando solidità come nessuno in C. Bastano i numeri per sottolineare l’impegno. Cosmi ha dimostrato di essere uomo di gestione, con dedizione. La Salernitana sta dimostrando davvero tantissimo, ripianando debiti, versando stipendi regolarmente".