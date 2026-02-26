Casertana-Salernitana, divieto di trasferta per i tifosi granata

Arriva una decisione durissima in materia di ordine pubblico per Casertana-Salernitana. Dopo il rimando al Casms, il Prefetto di Caserta ha vietato la trasferta dei tifosi granata per la sfida di giovedì sera, in programma al Pinto alle ore 20:30. Un nuovo stop dunque per i supporters campani dopo il divieto per il match con la Cavese. Niente derby dunque per i supporters granata, costretti a fare i conti con il semaforo rosso in una sfida molto sentita.
Per quanto riguarda il club rossoblu, la prevendita per la sfida con la Salernitana è partita in queste ore. I tagliandi sono acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. Questi i prezzi (costi di prevendita inclusi):
Distinti: Intero: 13 euro; Ridotto: 10 euro
Tribuna Inferiore: Intero: 18 euro; Ridotto: 15 euro
Tribuna Laterale: Intero: 22 euro; Ridotto: 19 euro
Tribuna centrale: Intero: 28 euro; Ridotto: 25 euro