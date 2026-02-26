Scognamiglio a 'Granatissimi': "Salernitana, Cosmi è il top per questo momento" Il direttore tecnico della Reggiana a Ottochannel: "Il cambio può essere una scossa"

L'acquisto migliore per il momento della stagione. Gennaro Scognamiglio ha commentato l’arrivo di Serse Cosmi alla Salernitana a ‘Ottochannel’. L’attuale direttore tecnico della Reggiana è intervenuto a ‘Granatissimi’ per commentare il momento del club: “L’arrivo del mister lo considero ideale. Non ritengo altri allenatori migliori per il momento della Salernitana. Porta tanta esperienza ma è anche un conoscitore di calcio oltre che l’essere temprato per piazze calde come Salerno che si fa sentire sia quando le cose vanno bene ma anche quando i risultati non arrivano. Il suo apporto è importante come uomo e come professionista. Sa essere d’aiuto e quando ti parla sa toccare le corde giuste. A Trapani con lui ho imparato davvero tanto. Ricordo dei discorsi prima della gara che mi hanno lasciato ricordi indelebili. Vediamo quale sarà la reazione della Salernitana. Quando non arrivano i risultati bisogna fare qualcosa, ora sono curioso di capire quale sarà la risposta”.

Dove potrà intervenire Cosmi? Scognamiglio sottolinea soprattutto l’aspetto psicologico. “Un esonero e un ribaltone è una sconfitta anche per i calciatori. Ora bisogna cogliere i nuovi stimoli, dimostrare che il problema non siano loro ma qualcosa che è mancato nell’allenatore precedente. Si ricomincia da zero e si può dare una sterzata. Parliamo pur sempre di una rosa ricca di valore ma che ha avuto dei problemi. La differenza però deve scattare nella testa dei calciatori perchè gli allenatori arrivano fino ad un certo punto, poi è tutto nelle loro mani”.

Scognamiglio tende la mano anche a Faggiano: “Daniele ha costruito una squadra importante e quando non arrivano i risultati magari ci si lascia andare in qualche commento di troppo. Però sono sicuro che il campo gli darà ragione”.