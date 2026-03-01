Salernitana e Catania si annullano: pari (0-0) senza emozioni all'Arechi Termina in parità lo scontro in alta quota tra granata ed etnei

Salernitana e Catania si regalano un pari (0-0) che non serve a nessuna delle due squadre e che fa felice soltanto il Benevento, sempre più in fuga. Nella prima di Cosmi sulla panchina dell'Arechi, i granata non entusiasmano ma riescono a contenere abbastanza bene la seconda forza del campionato. La Salernitana ha una chance in avvio ma Molina non la sfrutta. Poi viene fuori la squadra etnea che si rende pericolosa con Di Noia e Donnarumma. Ci provano anche D'Ausilio in contropiede e Casasola con un colpo di testa ma la Salernitana riesce a salvarsi.

Nel secondo tempo Cosmi cambia subito Longobardi e Achik, inserendo Anastasio e Quirini. La squadra di casa ne beneficia in solidità ma le occasioni latitano. L'unico sussulto arriva sul finire di tempo quando Villa trova il gol ma la gioia viene annullata per un fuorigioco di partenza. Nel recupero la Salernitana chiede anche un rigore per un contatto in area tra Antonucci e Di Tacchio ma dopo la revisione l'arbitro lascia correre. Termina 0-0 all'Arechi, con il Cosenza che si porta ad un solo punto di distacco dal cavalluccio marino.

Salernitana-Catania 0-0: il tabellino ed i voti

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma 6.5; Berra 6.5, Matino 6, Arena 6; Longobardi 5.5 (1' st Anastasio 6), Capomaggio 5, Gyabuaa 5.5, Villa 5.5; Achik 5.5 (1' st Quirini 6); Lescano 5, Molina 5.5 (31' st Antonucci 5.5). A disposizione: Cevers, Golemic, Cabianca, Tascone, Ferrari, Ferraris. Allenatore: Cosmi 6

Catania (3-4-2-1): Dini 6; Pieraccini 6, Miceli 6.5, Allegretto 6; Casasola 6.5, Di Noia 6 (43' st Di Tacchio s.v.), Quaini 6 (43' st Corbari s.v.), Donnarumma 6; Jimenez 5.5 (18' st Bruzzaniti 6), D’Ausilio 6.5 (35' st Caturano 5.5); Rolfini 5.5 (18' st Lunetta 5.5). A disposizione: Bethers, Celli, Ponsi, Raimo, Doni, Cargnelutti, Ierardi. Allenatore: Toscano 5.5

Arbitro: Mazzoni di Prato - assistenti: Gentile e Chiavaroli. IV uomo: Luongo. FVS: Ferraro

NOTE. Ammoniti: Arena (S), MIceli (C). Angoli: 3-3. Recupero: 4' pt - 4' st

Salernitana-Catania 0-0: rileggi la diretta testuale

55' - Triplice fischio: termina 0-0 il match tra Salernitana e Catania.

50' - Cross dalla sinistra di Anastasio, colpo di testa di Arena a lato.

49' - L'arbitro, dopo aver rivisto l'azione, non concede rigore alla Salernitana.

47' - La Salernitana si gioca la card per un contatto in area su Antonucci.

45' - 4' di recupero.

43' - Doppio cambio Catania: entrano Di Tacchio e Corbari, escono Quaini e Di Noia.

42' - La Salernitana trova il gol con Villa ma la rete viene annullata per offside in avvio d'azione.

39' - Ammonito Miceli.

35' - Cambio nel Catania: esce D'Ausilio entra Caturano.

33' - Ancora Catania: tiro dal limite di Bruzzaniti, Donnarumma blocca.

31' - Cambio nella Salernitana: esce Molina entra Antonucci.

28' - Catania in avanti con Bruzzaniti, tiro bloccato da Donnarumma.

24' - Ci prova il Catania: imbucata di Bruzzaniti per D'Ausilio che calcia, Donnarumma in uscita respinge.

21' - Salernitana pericolosa: cross dalla sinistra di Anastasio, la palla attraversa tutta l'area, Molina colpisce di testa ma Donnarumma devia in angolo.

18' - Doppio cambio nel Catania: escono Rolfini e Jimenez entrano Lunetta e Bruzzaniti.

11' - Catania pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla rimbalza in area di rigore, Donnarumma riesce a salvare.

3' - Cross dalla sinistra, Molina viene anticipato, la palla arriva a Quirini che calcia dal limite ma senza inquadrare la porta.

1' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Longobardi e Achik, entrano Anastasio e Quirini.

SECONDO TEMPO

49' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Catania sullo 0-0.

46' - Ammonito Arena.

45' - 4' di recupero.

45' - Occasione Salernitana: Molina serve in area Lescano che calcia alto.

41' - Angolo dalla sinistra per il Catania, Rolfini prova a calciare a volo: palla alta.

38' - Catania pericolosissimo: cross dalla sinistra, Casasola colpisce di testa e va a centimetri dal gol.

36' - Catania ancora pericoloso: contropiede di D'Ausilio che s'invola, entra in area, mette a sedere Arena e calcia: Donnarumma respinge.

25' - Ci prova la Salernitana: azione instita di Achik, palla al centro per Lescano che non riesce a calciare.

20' - Dopo tre minuti di revisione l'arbitro decide di non concedere il rigore.

17' - Il Catania si gioca la prima card FVS per un contatto in area di rigore tra Casasola e Matino.

13' - Catania ancora pericoloso: tiro di Daniele Donnarumma dalla distanza, Antonio Donnarumma si tuffa e devia in angolo.

6' - Catania pericolosissimo: Casasola sfonda sulla destra, cross a centro, Di Noia manca il tap-in.

2' - Dopo nemmeno due minuti Salernitana pericolosa: cross di Villa per Molina che controlla e calcia ma non inquadra la porta.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Esordio stagionale per Cosmi sulla panchina della Salernitana. All'Arechi c'è il Catania, seconda forza del campionato. Il tecnico umbro cambia una sola pedina rispetto alla gestione Raffaele. Matino al centro della difesa con Berra ed Arena a completare la difesa. In mediana Capomaggio affianca Gyabuaa con Villa e Longobardi sulle corsie esterne. Davanti Achik sarà il trequartista alle spalle di Molina e Lescano.