Salernitana, gli ultras mettono nel mirino anche l'impiantistica sportiva La Curva Sud Siberiano si dice pronta a scendere in campo dopo le elezioni amministrative

I cori contro Danilo Iervolino e lo sguardo rivolto anche all'amministrazione comunale e al futuro sportivo della città. Prima della partita con il Catania, la Curva Sud Siberiano alza la voce. Lo aveva fatto nei giorni scorsi con un comunicato durissimo, sottolineando il clima di contestazione contro Danilo Iervolino. Prima del fischio d'inizio però, gli ultras ha inserito nel proprio mirino anche la gestione e la situazione degli impianti sportivi cittadini. I tanti allarmi legati alle realtà cittadine non sono passati inosservati, con gli ultras che hanno comunicato la loro volontà di scendere in campo attivamente dopo le prossime elezioni amministrative su un tema centrale. Nel corso del primo tempo si sono ripetuti poi i cori contro Danilo Iervolino tra il "Meritiamo di più" e l'esortazione a lasciare. Un pomeriggio rovente, con i circa 12mila spettatori sugli spalti per l'esordio di Cosmi.