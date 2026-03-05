Salernitana, iniziativa ultras per la sfida con il Latina L'omaggio della Curva Sud Siberiano in programma domenica

Una domenica speciale. Salernitana-Latina si giocherà il prossimo 8 marzo alle ore 14:30. Una data particolare, in concomitanza con la Festa Internazionale delle Donne. Con una nota sui propri canali social, gli ultras hanno ricordato con un volantino che “l'otto marzo è un giorno di memoria, riflessione e rispetto per tutte le donne. La Curva Sud Siberiano vuole dedicare un pensiero a tutte le donne, riconoscendo il loro valore, la loro forza e il ruolo fondamentale che ricoprono ogni giorno nella società.

Per motivi logistici – si legge nella nota – domenica nella sfida all’Arechi in programma alle 14:30 il nostro gesto verrà realizzato simbolicamente in Curva Sud Siberiano dove domenica verrà consegnato un mazzetto di mimose alle donne presenti alla partita. Un piccolo segno che parte della curva ma che idealmente è rivolto a tutte le donne”.