Serie C, ciclone all'orizzonte: nuovo deferimento per Trapani e Siracusa Per i club si va verso una nuova penalizzazione

Ancora guai per Trapani e Siracusa. I due club sono stati deferiti a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Per entrambe le società, già alle prese con la penalizzazione di 15 punti per i granata e di 6 lunghezze per i biancoblu, ora il rischio di una mazzata in classifica. Nella nota della Figc, si legge: “Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Siracusa e Trapani (Girone C di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per una serie di violazioni di natura amministrativa.

SIRACUSA

Il sig. Alessandro Ricci, presidente della società, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2026, al versamento dei contributi Inps e delle ritenute IRPEF relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio tesserato nonché a titolo di responsabilità propria. Al sig. Alessandro Ricci e alla società è stata inoltre contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.S..

TRAPANI

I sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, rispettivamente presidente, procuratori e dirigente della società, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2026, al versamento della IV e V tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro la mensilità di agosto e settembre 2025, oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Trapani. I tesserati sopra indicati, inoltre, sono stati deferiti per aver effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria. Ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo, nonché alla società, è stata inoltre contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.S.”.