Salernitana, incognita difesa col Latina: le riflessioni di Cosmi Pesanti le defezioni di Arena e Villa: Cosmi prepara novità

Due assenze pesantissime. La Salernitana perde per la sfida con il Latina sia Arena che Villa. Il primo si è fermato nel cuore del primo tempo per un problema muscolare che è stato valutato in mattinata con esami diagnostici. Il rischio è di una lesione muscolare che priverebbe Cosmi del centrale per diverse settimane. La seconda invece è ancora più pesante: la tagliola della diffida che pendeva sulla testa di Villa ha colpito. L’esterno non ci sarà sulla corsia mancina domani ed è la sua defezione quella che apre a mille interrogativi sull’undici che scenderà in campo all’Arechi.

Le idee di Cosmi

La difesa a quattro potrebbe essere riproposta ma con diverse novità. Se Berra dovesse scalare al centro per far coppia con Matino, Longobardi potrebbe ritornare titolare con un esterno più offensivo davanti all’ex Rimini. Altrimenti, non si esclude la possibilità di schierare Golemic nel cuore del pacchetto arretrato in coppia con Matino, lasciando Berra e Anastasio nel ruolo di terzini. Il serbo è entrato con piglio e personalità nel secondo tempo della sfida del Pinto. Cosmi lo conosce bene e potrebbe dargli una chance dal 1’ che manca dalla prova insufficiente di Cerignola. Più indietro Cabianca, ancora a secco di minuti in questo 2026. Il calciatore si era riscaldato a lungo nel secondo tempo, poi l'infortunio di Arena ha spinto Cosmi a puntare su Golemic.