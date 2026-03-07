La Salernitana Primavera crolla a La Spezia (4-0): per Stendardo è crisi Granatini penultimi: il rischio playout si fa vivo

L’incubo playout ora si concretizza. La Salernitana Primavera non riesce ad uscire dalla crisi e crolla a La Spezia. I liguri s’impongono con un pesante 4-0 sulla squadra di Guglielmo Stendardo, non in panchina perché squalificato. Una battuta d’arresto che certifica anche il momento di crisi dei granatini: penultimo posto e spauracchio dei playout che si concretizza, con il quarto ko nelle ultime cinque sfide che pesa.

La falsa partenza degli uomini di Stendardo indirizza il match: lo Spezia si porta subito in vantaggio al 4’ con Amato che batte Guacci. La Salernitana prova a reagire ma è l’estremo difensore pugliese a tenere in vita i campani. Nel finale di tempo la Salernitana ha un sussulto con Leotta ma Tortorella salva i suoi. Nella ripresa il crollo verticale: Felici firma il raddoppio (47’) che travolge i granatini. Vannucci spreca il tris (69’) ma due minuti dopo si rifà battendo Guacci (71’). Il colpo finale lo infligge Ferrazza con il pallonetto che sancisce la fine del match (75’).