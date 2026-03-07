Salernitana, attacco spuntato: i granata "segnano" un record negativo in Italia Digiuno dal gol da 326': nessuno come i granata nei tre campionati nazionali professionistici

Dall’investimento corposo per Lescano, ai centimetri di Molina, fino ad arrivare alle qualità di Ferrari, Achik, Ferraris, Antonucci. Senza dimenticare Inglese, capitano che ha svestito la fascia per i problemi alla schiena e che confida di essere l’arma in più per il finale di stagione. La Salernitana ha imparato la filastrocca dell’attacco a memoria. Nomi di caratura, bocche di fuoco sufficienti per sognare l’assalto alla B diretta. Ed invece, nel 2026 dei brividi e rimpianti, la Bersagliera si ritrova clamorosamente ad incassare numeri tutt’altro che da panzer della serie C. Uno dei punti di forza della squadra granata si è clamorosamente rovesciato in uno degli aspetti da migliorare con Cosmi.

Digiuno più lungo d’Italia

Zero gol con Monopoli, Catania e Casertana. Per trovare l’ultima zampata bisogna addirittura risalire al derby amaro con la Cavese, con la testata vincente di Lescano prima del pari di Minaj. Da allora 326 minuti passati a far fatica nel creare occasioni, con le conclusioni in porta registrate verso i pali avversari che si contano sulle dita di una mano. Un rendimento horror che annovera la Salernitana al primo posto per digiuno più lungo. Attualmente in serie A c’è la Lazio di Lotito ad avere le polveri bagnate con 313’ senza gol in campionato (con le due reti in Coppa Italia con l’Atalanta che non vengono conteggiate). In B l’Avellino è a 241’ mentre nel girone A c’è il Lecco a 309’ e nel B il “primato” è della Sambenedettese a quota 303’.