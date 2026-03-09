Salernitana, tre big out col Crotone. Capomaggio a rischio stangata Le sanzioni di ieri lasciano il segno. Timori sulla posizione dell'argentino

Tre assenze pesantissime. La Salernitana fa i conti con le conseguenze del successo con il Latina a livello disciplinare. Dopo i quasi cento minuti chiusi in nove uomini, la Bersagliera ora attende le decisioni del Giudice Sportivo. Per un turno verrà fermato Vladimir Golemic, con lo stopper che si perderà la sua speciale sfida da ex. Stop anche per Armando Anastasio: il terzino sinistro, in campo da titolare sia con la Casertana che con il Latina, ha incassato la quinta ammonizione stagionale e dovrà restare ai box.

Stangata per Capomaggio?

Cosmi trema anche per Galo Capomaggio. La sciocca espulsione del centrocampista argentino nel cuore del primo tempo non è andata giù a Serse Cosmi. Un intervento scriteriato, con il portiere ospite colpito duramente al volto. E ora, il grave fallo di gioco, rischia di avere ripercussioni non solo per la trasferta di Crotone. Possibile due giornate di squalifica, con la palla che passerà al Giudice Sportivo. Inoltre, si attendono anche le notizie che arriveranno nelle prossime ore dall'infermeria. Per Arena si aspetta di conoscere l'esito degli esami strumentali. Inglese, Brancolini, Boncori verranno rivalutati. Speranze per Carriero, out dalla sfida con il Casarano.