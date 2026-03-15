LIVE - Crotone-Salernitana 0-0, segui la diretta del match Allo Scida, granata a caccia del sorpasso sul Cosenza

LIVE CROTONE-SALERNITANA 0-0

Crotone (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Sandri, Vinicius, Gallo; Piovanello, Gomez, Zunno. A disp: Martino, Paciotti, Musso, Emerge, Armini, Meli, Russo, Marazzotti, Guerra, Maggio, Calvano, Veltri, Vrenna, Bruno. All: Longo

Salernitana (4-3-1-2): Donnarumma; Cabianca, Matino, Berra, Villa; Gyabuaa, Carriero, De Boer; Achik; Molina, Lescano. A disp: Cevers, Ferrari, Antonucci, Ferraris, Quirini, Longobardi, Tascone, Di Vico, Boncori, Barzagli. All: Cosmi

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 (Starnini/Mastrosimone). IV uomo: Silvestri. FVS: Marucci.

Note. Ammoniti: Matino (S). Angoli: 2-2. Recupero: 1' pt

La diretta

45' - 1' di recupero.

44' - Ancora Crotone pericoloso: Zunno parte dalla sinistra, si accentra, entra in area e calcia: Donnarumma devia a lato.

38' - Cross dalla sinistra di Villa per Lescano, colpo di testa bloccato da Marelli.

37' - Crotone pericolosissimo con Piovanello che controlla e calcia, palla a lato di un soffio.

35' - Tiro dalla distanza di Novella, palla alta sulla traversa.

32' - Ammonito Matino,

29' - Occasione per la Salernitana: Achik entra in area e tenta il destro a giro, palla a lato.

27' - Donnarumma un uscita salva su Piovanello.

21' - Il Crotone prende il controllo del gioco. Zunno s'invola sulla sinistra ma conclude calciando fuori, pressato da Cabianca.

18' - Chance Crotone: Sandri dalla distanza impegna Donnarumma.

14' - Miracolo di Matino che spazza un cross di Novella con Donnarumma fuori gioco.

11' - Chance Crotone: lancio di Di Pasquale, Piovanello controlla e in area calcia a giro sfiorando l'incrocio.

8' - Primo angolo del match: il Crotone va dalla bandierina ma De Boer spazza sulla deviazione di Sandri.

7' - Ritmi molto alti allo Scida.

5' - Pronta risposta della Salernitana: combinazione Achik-Lescano-Molina. Il pallone arriva al sette che calcia però debolmente. Protesta Villa che era arrivato di gran carriera e avrebbe avuto la porta spalancata in caso di assistenza del compagno.

3' - Subito un brivido: Donnarumma non respinge nel migliore dei modi un cross di Novella. Gomez non arriva sul pallone.

1' - INIZIA IL MATCH

12.25 - Squadre in campo. Salernitana in maglia da trasferta.

12.15 - Benvenuti alla diretta testuale di Crotone-Salernitana, match valido per la 32esima giornata di campionato. Granata a caccia di punti d'oro in ottica classifica nel bel mezzo del voci per il cambio societario. Cosmi lancia il 4-3-2-1, con Molina e Achik alle spalle di Lescano. Vincere permetterebbe alla Bersagliera di scavalcare il Cosenza al terzo posto.