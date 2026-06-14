FOTO – Salernitana, Cosmi aspetta Iervolino e si rilassa in Costiera La lunga attesa del tecnico prima della firma sul rinnovo

Una lunga attesa. Serse Cosmi è virtualmente l’allenatore della Salernitana anche per la prossima stagione. Il tecnico umbro, incollato al telefono per le prime mosse di mercato ma anche perché bramoso di ricevere la convocazione per la sottoscrizione del nuovo legame con il club granata, è rimasto in città, trascorrendo in Campania gran parte delle sue vacanze estive. Tanta l’ambizione di fare bene, chiudere i conti con il destino dopo la dolorosa eliminazione in semifinale playoff con il Brescia.

Ieri, per Cosmi anche un gustoso momento di relax. Il tecnico ha fatto capolino in Costiera Amalfitana per una giornata speciale. Ad immortalare il comandante granata la storia Pasticceria Pansa di Amalfi, con un messaggio riservato al tecnico: “Questa mattina abbiamo avuto il piacere di ospitare a colazione il mister della Salernitana Serse Cosmi. Grande uomo di sport, uno dei pochi superstiti di un calcio vero che purtroppo non esiste più. A Serse auguriamo una "dolcissima" estate e di realizzare tutti i suoi sogni sportivi con i colori granata”. Prima il piacere, poi l'attesa per iniziare la stagione con i granata.