Salernitana Primavera, che beffa: il Pescara vince nel finale (1-0)

Una sconfitta che lascia rimpianti. La Salernitana Primavera tiene testa al Pescara per 85’ e poi capitola proprio sul più bello. In Abruzzo, i granatini di Guglielmo Stendardo vanno vicinissimi alla possibilità di fermare la quarta squadra del campionato ma vanno ko nel finale, con la giocata di D’Arcangelo che infligge la quattordicesima sconfitta stagionale ai granatini (1-0). Per la Salernitana continua il momento non facile, all’ottava partita senza vittorie, in una striscia che fa registrare appena quattro punti portati a casa.
L’unico sorriso lo strappa la classifica. La Salernitana resta terzultima in classifica al pari del Cosenza a quota 20 punti, battuto dal in casa dal Perugia, con una lunghezza di vantaggio sul Palermo, sconfitto 2-1 a Bari e attualmente relegato al playout con il Crotone. Ora la sosta per le nazionali e poi il delicatissimo derby interno con il Benevento.