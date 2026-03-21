Salernitana, delegazione della Curva Sud Siberiano al fianco della Reggina

Il gemellaggio fra le due tifoserie si rinnova

salernitana delegazione della curva sud siberiano al fianco della reggina
Salerno.  

Un gemellaggio lungo quarant’anni. Reggina e Salernitana sono unite da un legame lunghissimo. Nato nel 1986, l’amicizia tra le due tifoserie resiste nonostante i segni del tempo e le rispettive sofferenze sportive. L’amichevole estiva, valida per il Trofeo Iervolino, aveva cementato il legame profondo: “Due città legate da una fratellanza infinita, Reggio e Salerno”, il messaggio esposto dalla Curva Sud Siberiano, con la risposta dalla Curva Nord: “Sempre fieri della nostra fratellanza. Reggio saluta Salerno”. Quest’oggi un nuovo gesto che simboleggia il profondo legame fra le due fazioni: una delegazione della Curva Sud Siberiano ha presenziato a Reggio Calabria, con striscione in bella mostra al Granillo nella sfida con l’Acireale, che ha visto gli ospiti uscire vittoriosi. Proprio nel finale di gara non è mancato un pizzico di tensione per la contestazione dei tifosi locali alla squadra, quarta in classifica nel girone I di serie D. 

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