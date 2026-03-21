Salernitana, delegazione della Curva Sud Siberiano al fianco della Reggina Il gemellaggio fra le due tifoserie si rinnova

Un gemellaggio lungo quarant’anni. Reggina e Salernitana sono unite da un legame lunghissimo. Nato nel 1986, l’amicizia tra le due tifoserie resiste nonostante i segni del tempo e le rispettive sofferenze sportive. L’amichevole estiva, valida per il Trofeo Iervolino, aveva cementato il legame profondo: “Due città legate da una fratellanza infinita, Reggio e Salerno”, il messaggio esposto dalla Curva Sud Siberiano, con la risposta dalla Curva Nord: “Sempre fieri della nostra fratellanza. Reggio saluta Salerno”. Quest’oggi un nuovo gesto che simboleggia il profondo legame fra le due fazioni: una delegazione della Curva Sud Siberiano ha presenziato a Reggio Calabria, con striscione in bella mostra al Granillo nella sfida con l’Acireale, che ha visto gli ospiti uscire vittoriosi. Proprio nel finale di gara non è mancato un pizzico di tensione per la contestazione dei tifosi locali alla squadra, quarta in classifica nel girone I di serie D.