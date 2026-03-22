Salernitana, servono gol nuovi: Cosmi punta su Ferraris Il tecnico può rilanciare l'ex Pescara, fermo dal gol al Giugliano di inizio febbraio

Una sola stoccata. Nel cuore dell’area di rigore, nel match con il Giugliano, Andrea Ferraris caricò il diagonale e realizzò il suo unico gol nel 2026. Sembrava la stoccata da tre punti, sufficiente per tenere in vita il sogno promozione diretta e dare fiato alla rincorsa al Benevento. Ed invece, in quell’ultimo posticipo in ordine temporale, la Salernitana non andò oltre il pari con i napoletani, facendosi rimontare e gettando alle ortiche due punti d’oro. Era febbraio e le speranze così come le certezze sul progetto Salernitana era ben altre. Seguirono giorni di riflessioni sulla panchina di Giuseppe Raffaele, prima del crollo interno con il Monopoli e di un esonero rinviato di settimana in settimana ma nell’aria sin da inizio gennaio.

Cosmi sceglie Ferraris

La ventata d’aria nuova portata da Cosmi ora ha bisogno di trovare conferme anche nel cammino della Salernitana con le “piccole” del campionato. Sette punti in quattro gare, lo squillo a Crotone che ha certificato un Dna da squadra combattiva. Serve alzare la qualità. La Salernitana lunedì con l’Altamura potrebbe ripartire dal tridente, con Achik, Lescano e una possibile nuova chance per Ferraris. Una parentesi di primo tempo con il Latina, poi l’espulsione di Capomaggio a far saltare i piani, ad obbligare al cambio tra gli applausi dell’Arechi e la carezza di Cosmi. La partenza super in stagione, poi un lunghissimo digiuno interrotto con il Giugliano. Dalla serata amara dell’Arechi appena 85’ disputati in sei partite. Ora la nuova chance: la Salernitana si affida a Ferraris.