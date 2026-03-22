Salernitana, ‘maledizione’ lunedì: una sola vittoria in quattro posticipi Salernitana tutt'altro che bella di notte: l'ultimo successo di lunedì ha la firma di un ex

Non solo la Casertana alle spalle che prova l’assalto al terzo posto. Mentre il Cosenza prova a riprendersi per qualche ora il gradino più basso del podio, fondamentale soprattutto in ottica playoff per risparmiare qualche partita e avere il vantaggio del fattore campo, la Salernitana scende in campo di lunedì con il Team Altamura ma deve fare i conti anche con un fastidioso aneddoto che la lega in questa stagione: quando sono scesi in campo nel primo giorno della settimana, i granata hanno strappato appena cinque punti in quattro sfide disputate.

Rendimento a singhiozzo

La prima sfida del campionato fu di posticipo: lunedì senza pubblico sugli spalti, con l’Arechi ancora alle prese con le conseguenze della serata horror del playout di ritorno con la Sampdoria. Bastò un rigore di Knezovic per piegare il Siracusa. Resta quello però l’ultimo acuto nel Monday-night. Quello più amaro rimanda al derby di Benevento al pesantissimo 5-1 incassato nel Sannio che diede fiducia ed entusiasmo agli stregoni e fece crollare le certezze granata, alimentando i primi dubbi sulla gestione Raffaele. Poi le due occasioni sprecate con Crotone e Cosenza: due pari senza gol, nella sfida con i silani addirittura il penalty sprecato da Ferrari, che rallentarono la rincorsa al Benevento.