Salernitana, il Cosenza non molla: silani di nuovo terzi Vittoria in rimonta sul Latina, per la Bersagliera ora serve rispondere

La domenica di serie C non porta buone notizie per la Salernitana. Gli occhi della squadra granata erano sul San Vito-Marulla, con il Cosenza impegnato in casa con il Latina. Dopo lo spavento iniziale firmato Parigi, la squadra di Buscè è riuscito a rimontare e ad imporsi nel finale con il punteggio di 3-1. Di Contiliano, Caporale e Cannavo i tre gol che rimontano i pontini e regalano al Cosenza tre punti pesanti. Con questo successo il Cosenza si riporta al terzo posto, scavalcando la Salernitana a quota 59 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla Bersagliera. Per i campani dunque sarà obbligatorio rispondere domani sera nel posticipo con il Team Altamura, con il terzo posto fondamentale in ottica playoff nazionale. La Salernitana deve guardarsi le spalle anche dalla Casertana, ora ad una sola lunghezza dalla Salernitana. Perde colpi il Crotone, fermato sul pari 2-2 dal Sorrento.