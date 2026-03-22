Salernitana-Team Altamura, i convocati di Cosmi: fuori in sei!

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori in casa Salernitana per la sfida in programma domani alle 20:30 allo stadio Arechi contro il Team Altamura, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Il tecnico granata può sorridere per il recupero di Villa che ha smaltito l'influenza, rientrano dalla squalifica anche Golemic, Capomaggio e Anastasio. Non arrivano buone notizie da Berra, out per infortunio al pari di Arena, Inglese e Brancolini. Mancano anche gli squalificati Quirini e Carriero. Presenti anche i Primavera Barzagli e Haxhiu.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 95 Barzagli*;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu*, 29 Tascone, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.