Salernitana-Team Altamura, le probabili formazioni: poker di novità per Cosmi In un Arechi semi-vuoto (ore 20:30), i granata vogliono riprendersi il terzo posto

Una prima volta assoluta. Salernitana-Team Altamura (ore 20.30) ha il sapore del primo storico incrocio all’Arechi fra i granata e i pugliesi. All’andata fu successo in extremis, con il calcio di rigore decisivo di Golemic a tempo scaduto per rimontare i biancorossi e riportarsi in vetta. Sembra una vita fa. Ora la Salernitana lotta per chiudere al meglio la stagione, “arrivare pronti ai playoff”, per utilizzare le parole di Cosmi alla vigilia. I granata hanno l’obbligo di vincere per riprendersi il terzo posto prezioso in ottica calendario della post-season, scavalcare di nuovo il Cosenza che ieri ha lanciato un messaggio chiaro ai campani battendo il Latina e soprattutto allontanare anche la rampante Casertana, al momento quinta ma ad una sola lunghezza dai granata.

Le scelte di Cosmi

Cosmi riparte dal 4-3-3, fa i conti con gli acciacchi di Villa e con l’esclusione di Berra oltre agli squalificati Quirini e Carriero. In difesa, a protezione di Donnarumma, si rivede Golemic con Matino, Cabianca e Anastasio. In mezzo al campo, torna Capomaggio con Gyabuaa e De Boer. In attacco ritorna dal 1’ Ferraris: dopo l’ultima prova con il Latina, sostituito nel cuore del primo tempo per risistemare la Salernitana dopo l’espulsione di Capomaggio, spazio all’ex Pescara con Lescano ed Achik. Sempre out i lungodegenti Brancolini, Arena e Inglese.

Salernitana-Team Altamura, le probabili formazioni:

Salernitana (4-3-3): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Matino, Anastasio; Gyabuaa, Capomaggio, De Boer; Achik, Lescano, Ferraris. Allenatore: Cosmi.

Team Altamura (3-4-1-2): Alastra; Zazza, Mbaye, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Millico, Curcio. Allenatore: Mangia.