Ex Salernitana, il Padova riparte da Breda L'allenatore ad un passo dall'accordo con il club di serie B

Nuova chance per Roberto Breda. L'allenatore, reduce dalla delusione con la Salernitana, è pronto a ritornare in pista. Nelle ultime ore, il tecnico ha trovato l'intesa con il Padova. Il club biancoscudato, dopo la sconfitta con il Palermo, ha deciso l'esonero di Matteo Andreoletti. La società veneta è vicina a prendere la scelta definitiva per il sostituto: nella giornata di ieri, il club biancorosso aveva puntato con forza su Guido Pagliuca, obiettivo nelle scorse settimane anche dell'Avellino. Con l'ex tecnico dell'Empoli però diverse difficoltà emerse sulla questione contrattuale e la scelta di puntare su Breda. L'ex allenatore della Salernitana ora è in pole position, con accordo che dovrebbe essere definito in queste ore. Un traghettatore per la missione salvezza: il Padova prova a non perdere la B scegliendo Roberto Breda per questo finale di stagione.