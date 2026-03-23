LIVE | Salernitana-Team Altamura 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Team Altamura

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, Capomaggio, Di Vico, Villa; Achik, Lescano. A disposizione: Cevers, Longobardi, Barzagli, Haxhiu, Gyabuaa, De Boer, Ferrari, Ferraris, Antonucci, Molina, Boncori. All: Cosmi

Team Altamura (3-4-1-2): Alastra; Mbaye, Silletti, Zazza; Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Falasca; Grande; Millico, Curcio. A disposizione: Viola, Fantoni, Mbaye, Doumbia, Agostinelli, Dimola, Florio, Simone, Suazo. All: Cudazzo (Mangia squalificato)

Arbitro: Pizzi di Bergamo - assistenti: Bernasso e Pignatelli. IV uomo: Mirabella. FVS: Ferraro

RETI: 2' pt aut. Lescano (S)

NOTE. Angoli: 0-1.

2' - GOL ALTAMURA - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Silletti che calcia a rete, la palla viene deviata da Lescano e ternmina in fondo al sacco.

1' - Fischio d'inizio.

Qualche problema all'Arechi: il match inizierà con 10 minuti di ritardo per un guasto al FVS.

IL PRE-GARA. Cosmi riparte dal 3-5-2 ma cambia diverse pedine: Golemic guida il terzetto difensivo con Matino e Anastasio; Cabianca e Villa saranno gli esterni di centrocampo con Tascone, Capomaggio e Di Vico a completare il reparto. Davanti spazio ad Achik e Villa.