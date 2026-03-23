FOTO - Salernitana-Team Altamura: paura per Golemic, dieci punti di sutura

Momenti di grande apprensione per il durissimo colpo al volto subito dal difensore

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Salerno.  

Il colpo al viso e la paura. Attimi di paura all’Arechi nel corso di Salernitana-Team Altamura. Al 20’ del primo tempo, con i pugliesi momentaneamente in vantaggio, a centrocampo durissimo scontro tra Curcio e Golemic. Ad avere la peggio il difensore della Salernitana, colpito alla fronte da un intervento in gioco pericoloso, subito espulso dal direttore di gara Pizzi. Subito è scattato l’allarme in casa Salernitana con i giocatori che hanno immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari, spaventati dalla fuoriuscita copiosa di sangue. Subito i soccorsi e la richiesta di sostituzione. A bordocampo, Golemic è stato immediatamente medicato. Per lui ben dieci punti di sutura. Non si esclude però che il difensore nelle prossime ore possa recarsi nel vicino ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona per effettuare tutti gli esami diagnostici del caso a causa del violento colpo.

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