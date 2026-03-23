Salernitana-T.Altamura 2-1, il ds Lauriola: «Puniti da episodi, ko a testa alta» Le parole del direttore sportivo: «In 11 contro 11 sarebbe stata un'altra partita»

«Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, fino al momento dell’espulsione c’è stata solo una squadra e quella è l'Altamura. L’espulsione è netta. Da quel momento la Salernitana ci ha costretto sulla difensiva ma senza creare più di tanto. Il rigore, netto anche questo, ci ha un po' tagliato le gambe ma abbiamo retto bene. Poi abbiamo subito il gol del 2-1 su di un tiro-cross sbagliato. Ci prendiamo i complimenti ma ancora una volta torniamo a casa senza punti, c’è qualche rimpianto». Così il direttore sportivo del Team Altamura, Matteo Lauriola ha commentato il match perso contro la Salernitana.

«La gara, nonostante l’uomo in meno, è sempre stata in equilibrio. Abbiamo anche provato a fare qualcosa in contropiede ma non ci è andata bene. Speravamo di conquistare almeno un punto contro le squadre di alta classifica ma non ci siamo riusciti. Domenica scorsa con il Catania abbiamo preso gol all’ultimo respiro ma abbiamo stra-meritato nel confronto tecnico. Oggi la Salernitana mi ha dato l’idea di essere una squadra molto quadrata, non è stata messa molto in difficoltà. Se avessimo giocato 11 contro 11 sarebbe stato sicuramente diverso ma resta la conferma del buon lavoro fatto», ha concluso il ds del Team Altamura.