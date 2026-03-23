Salernitana-Team Altamura 2-1, Anastasio: «Questa squadra non molla mai» L'esterno: «Con Cosmi superato un momento difficile. Vogliamo essere il club da evitare ai playoff»

“La prima cosa che ho pensato è stato il senso di liberazione". Armando Anastasio tira un sospiro di sollievo. Salernitana-Team Altamura 2-1 porta la firma del difensore: "Nel primo tempo abbiamo cercato il gol con i cross. Troviamo una vittoria pesante. Sul gol ho visto il pallone scavalcare il portiere ed è stato importante. Poteva essere gara stregata ma abbiamo dimostrato di saper ribaltare la partita con la pazienza giusta, riuscendo a rimontare". Una scossa è arrivata da Cosmi: "Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Stavamo vivendo un momento di difficoltà e con la sua esperienza ci ha dato soluzioni".

Reazione d'orgoglio

Anastasio applaude il carattere della sua Salernitana: "Non è facile, ogni partita nutre difficoltà. Abbiamo incassato il gol con un rimpallo, ora dobbiamo limare questi dettagli per evitare queste partenze. Ci contraddistingue questa grande capacità di rimontare, segnale che non molliamo mai. Abbiamo sempre dimostrato di avere uno spirito unito, molto legato. Nonostante le difficoltà, nonostante le assenze, cerchiamo di trovare soluzioni anche al di là del ruolo perché la differenza la fa la volontà. Ora dobbiamo arrivare bene ai playoff, con consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo spingere i tifosi dalla nostra parte perché loro possono fare la differenza. Secondo posto? Guardiamo a noi, cercando di arrivare bene nella post-season".

La carezza ai tifosi

Parola al miele per i tifosi: "Sono il nostro dodicesimo uomo in campo, per gli avversari non sarà facile trovare uno stadio caldissimo che spinge. Siamo tutti una cosa sola". E sui playoff: "Vogliamo essere la squadra che tutti vorrebbero evitare”.