Salernitana-T.Altamura 2-1, Lescano: «L'Arechi può essere un'arma nei play-off» L'attaccante ha trovato il sesto gol: «Non mi pongo obiettivi, crediamo al secondo posto»

In 11 partite ha segnato 6 gol e servito un assist. Facundo Lescano ha avuto un impatto devastante sulla Salernitana, confermando le sue capacità in fase realizzativa. Anche contro il Team Altamura l'argentino ha trovato la via del gol, acciuffando il pari su rigore.

«Dall’arrivo del nuovo allenatore abbiamo preso una strada nuova, siamo più compatti, più solidi in fase difensiva. Dobbiamo difendere il terzo posto che ti consente di entrare in gioco ai quarti e questo può essere un vantaggio. Le vittorie danno entusiasmo e credibilità, noi ce la mettiamo tutta sempre. È normale che una piazza come Salerno pretende il massimo. Avere la gente dalla nostra parte è fondamentale, anche e soprattutto in vista dei play-off, i tifosi possono essere un’arma preziosissima», ha detto in conferenza stampa l'attaccante della Salernitana.

«Noi stasera quando è iniziata la partita eravamo quarti, fino alla fine cercheremo di riprendere anche il secondo posto, ci sono 15 punti a disposizione, tutto può succedere. Anche evitare un turno ai play-off può essere un grande vantaggio. Speriamo di vincere anche a Potenza per continuare questa striscia».

Sul momento personale: «Io sono uno che non si accontenta mai, sono venuto con tanti stimoli. Il mio ruolo deve portare a fare gol, ultimamente non ho avuto tante occasioni per farlo ma mi metto a disposizione della squadra. Non ho un numero specifico di gol ma negli ultimi sei anni sono sempre andato in doppia cifra, spero di continuare a contribuire a conquistare vittorie per la Salernitana. Io devo dare il mio contributo alla squadra, sono un attaccante con determinate caratteristiche, più mi allontano dalla porta più faccio fatica. Ma so che devo dare una mano e finalizzare le occasioni che capitano. Ho la fortuna di giocare con un gruppo importante, stiamo cercando di migliorare anche in fase offensiva».