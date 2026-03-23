Salernitana-Team Altamura 2-1: Di Vico: "La fiducia di Cosmi è orgoglio" Il regista si prende la maglia da titolare: "Le parole del mister fanno piacere, rimonta importante"

Serse Cosmi gli tende la mano. Rocco Di Vico fa il piano di complimenti: “Le parole del mister mi fanno molto piacere – le parole del regista al termine di Salernitana-Team Altamura 2-1. Spero di aver ricambiato la sua fiducia. Mi sta dando grande entusiasmo, alla luce della sua esperienza. Ho lavorato nell’ultimo periodo per essere titolare. E’ un risultato importante. L’ultima partita da titolare era stata con l’Altamura, questa è una vittoria pesante contro un buon avversario che ci ha messo in difficoltà perché non eravamo partiti bene e ci ha dato una svegliata il loro gol. Non è stato facile rimontare".

Pesa il successo per Di Vico: “Ci prendiamo una vittoria pesante per la classifica, in un duello con il Cosenza che è difficile da tenere dietro ma non molleremo. Gli alti e i bassi ci sono in tutte le squadre. Non è facile gestire la pressione ma abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Le tre vittorie sono un segnale importante”.