Salernitana, l'appello di Cosmi: "Ai playoff dateci i tifosi anche in trasferta" Il tecnico applaude la piazza granata: "Con loro al nostro fianco possiamo giocarcela"

“La tifoseria ce la giochiamo per i playoff”. Serse Cosmi vuole calare l’asso quando il momento sarà caldo. Il tecnico umbro, in conferenza stampa dopo il successo pesante della sua Salernitana sul Team Altamura, lancia messaggi al miele all’ambiente e chiede unità in vista di un finale di stagione da vivere alzandosi sui pedali ma con la necessità di avere la spinta giusta da tutte le parti in causa: “Da quando sono arrivato, posso dire che ci sono piazze in cui devi fare appelli per stimolare l’ambiente. Qui non serve. A degli amici e a casa quando mi hanno chiamato da Salerno ho detto: “Era ora che tornassi in serie A”. Qui si sta da serie A. Questo è un contesto meraviglioso”.

“Ai playoff dateci i tifosi in trasferta”

Cosmi chiede però alla squadra di consolidare questo clima, avvicinare la gente ancora di più ai calciatori: “Dipende tutto da noi. Le curve non sono stupide come vengono descritte: annusano molto più delle tribune e sentono la compattezza, la voglia di andare oltre. Se tu fai quello, gli ultras te lo riconoscono”. Poi un appello in vista dei playoff: “Qui capisci cosa significa giocare in casa. E vi dirò: in trasferta saremmo molti di più. Ne abbiamo fatta una con i tifosi e abbiamo vinto: sarà un caso? A Potenza non potranno venire. A chi organizza chiedo di poterci far giocare i playoff con i nostri tifosi al seguito. Altrimenti non è più calcio e avvantaggia chi non ha tifosi”.