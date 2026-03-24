Salernitana, solo spavento per Golemic: "Testa alla prossima battaglia" Dieci punti di sutura ma esami strumentali negativi per il serbo. In nottata il messaggio social

Esami notturni e poi il rientro a casa. “Grazie a tutti per il supporto e i messaggi: sto bene, testa già alla prossima battaglia”. Vladimir Golemic tranquillizza i tifosi della Salernitana attraverso i propri canali social. Nella tarda serata di ieri, poco prima del triplice fischio finale della sfida con il Team Altamura, il difensore granata era stato accompagnato in ospedale per effettuare degli esami strumentali alla testa dopo il violento infortunio nel coso del primo tempo con i pugliesi. Esito negativo e ritorno a casa. Verrà valutato giorno dopo giorno ma per Potenza, salvo complicazioni, dovrebbe ritornare nuovamente a disposizione di Serse Cosmi.

L’accaduto

Al 20’ del primo tempo, con i pugliesi momentaneamente in vantaggio, in un’azione di gioco a centrocampo, Curcio alza la gamba e colpisce in pieno viso Golemic. Ad avere la peggio il difensore della Salernitana, colpito alla fronte da un intervento in gioco pericoloso, subito espulso dal direttore di gara Pizzi. Immediato l’allarme in casa Salernitana con i giocatori che hanno immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari, spaventati dalla fuoriuscita copiosa di sangue. Subito i soccorsi e la richiesta di sostituzione. A bordocampo, Golemic è stato immediatamente medicato. Per lui ben dieci punti di sutura. Negli spogliatoi la paura che svanisce ma lo staff medico vuole vederci chiaro. Esami strumentali dall’esito negativo: “Testa già alla prossima battaglia”, scrive Golemic, chiudendo una serata non senza spaventi.