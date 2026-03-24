Salernitana, il Benevento prenota la festa: all'Arechi trasferta con limitazioni L'Osservatorio accende i fari sulla sfida del 6 aprile: tutte le misure

Gli occhi sono sul prossimo weekend. Il Benevento potrebbe già festeggiare la B nel match con il Cosenza. Dovrà sperare in un inciampo del Catania col Latina e poi battere i silani. Altrimenti il match-point arriverà all'Arechi. Nel derby con la Salernitana del Lunedì dell'Angelo però, i sanniti potrebbero festeggiare senza il calore del proprio popolo. La sfida prossimo 6 aprile è stata analizzata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Il suggerimento è di adottare, in sede di GOS, di determinate misure organizzative. La Curva Nord dell'Arechi sarà aperta soltanto i tifosi sanniti possessori di fidelity card: saranno 250 i biglietti a disposizione per il settore ospiti. Ci sarà anche il divieto di vendita per i biglietti dei settori locali ai residenti in Provincia di Benevento. In più ci sarà un’implementazione del servizio di stewarding e un rafforzamento dei servizi e nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.