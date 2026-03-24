Salernitana, subito testa al Potenza: un rientro e cinque a rischio forfait Golemic, rimasto a riposo, scrive ai tifosi: "Tre punti in tasca e dieci-dodici in testa"

Subito in campo. La Salernitana archivia il successo sul Team Altamura e volge lo sguardo già alla sfida di Potenza, fondamentale per mettere pressione al Catania, secondo in classifica e impegnato a Latina, ma anche per staccarsi dal Cosenza, in campo domenica contro il Benevento. Per Serse Cosmi squdra divisa in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di ripristino in palestra, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Per Potenza torna a disposizione Quirini, dopo il turno di stop causa squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Matteo Arena, Filippo Berra, Federico Brancolini, Giuseppe Carriero e Roberto Inglese si sono allenati a parte. Carriero sarà sicuramente out causa squalifica.

Golemic scrive ai tifosi

Solo riposo per Vladimir Golemic. Nel corso della partita di ieri sera ha rimediato ferite lacero-contuse al cranio medicate con dieci punti di sutura. Trasportato precauzionalmente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona al termine della gara, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore. Sui social il difensore ha scritto ai tifosi: "Una vittoria importante, di quelle che contano davvero per il nostro percorso. La squadra ha dimostrato carattere, unione e voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi. Per me partita un po’ diversa dal solito: 20 minuti in campo, poi un intervento “deciso”… testa aperta e cambio obbligato. Fa parte del gioco. Alla fine però contano le cose importanti: +3 in tasca… e 10-12 punti sulla testa. Grazie a tutti di nuovo per il supporto e i messaggi. Testa alla prossima“.