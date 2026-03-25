Salernitana, carica Capomaggio: "Questa è la maglia che mai si arrende" L'argentino si riprende il centrocampo e lancia messaggi dal sapore di ottimismo

Il ritorno dal primo minuto dopo l’espulsione sciocca con il Latina. L’assenza di Galo Capomaggio con il Crotone è stata mitigata dalla prova di personalità e coraggio della sua Salernitana a Crotone. L’argentino è ritornato in campo con il Team Altamura, dopo aver saltato la sua prima sfida del 2026. Un momento non facile in termini di prestazione, con il calciatore prima impiegato da difensore, poi ritornato a centrocampo nel momento di massima difficoltà di Giuseppe Raffaele.

Il messaggio social

Con Serse Cosmi la falsa partenza: le prove non proprio scintillanti con Catania e Casertana, poi l’espulsione con il Latina, accolta tutt’altro che con il sorriso dall'allenatore umbro. Il tecnico aveva parlato anche di timore di una tenuta mentale dei big tutt’altro che da “calciatori esperti”. Pressione forte anche alla luce di un’atmosfera sotto il profilo ambientale lontana dall’entusiasmo delle primissime giornate di campionato. La mano tesa della Curva Sud Siberiano al termine della sfida con il Team Altamura è un segnale di ripartenza. “Questa è la maglia che mai si arrende”, il messaggio da capitano di Capomaggio. Ora il Potenza, l’argentino non ha intenzione di fermarsi.