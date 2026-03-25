Salernitana, Rufini e lo 'scoglio' costi: la situazione Verifiche in corso in Figc sul passaggio di quote. L'accordo fra i due imprenditori è blindato

Gli accordi sono stati già trovati. Danilo Iervolino aspetta solo il via libera della Figc per chiudere il suo capitolo da proprietario della Salernitana. Il patron di Palma Campania è pronto a dare il via libera all’era targata Cristiano Rufini. Il nodo è legato al semaforo verde delle Noif: l’analisi è legata ai criteri di acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, occorre valutare la solidità finanziaria di chi compra. Un segnale importante arriverebbe superando il nodo fideiussione. Ci sono costi da rispettare per concludere l’attuale stagione e iniziare la prossima senza sospiri o preoccupazioni. Che sia Rufini a farsene carico? L’interrogativo resta.

I dettagli del passaggio

Iervolino sarebbe pronto ad onorare tutte le spese che permetteranno alla Bersagliera di terminare la stagione senza l'incubo di penalizzazioni o intoppi, spianando praticamente la strada al suo erede. Rufini si accollerà l’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito (7.5 milioni di euro), esposizione che è solo verso Iervolino. Poi ci sono gli impegni a corrispondere a Iervolino 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.