Salernitana, gol e premio per Anastasio: la C lo inserisce nella top 11 Il terzino mancino parla da leader: "Ai playoff saremo la squadra da evitare"

Un nuovo inizio. Armando Anastasio riparte. La cura Cosmi ha rilanciato soprattutto il terzino sinistro della Salernitana. Il tecnico umbro l’ha schierato dal secondo tempo di sfida del Catania e, sia da terzino sinistro che da braccetto a tre, ha ricevuto risposte importanti. Anastasio, dopo un periodo complicato con Raffaele, ora si candida ad essere un leader. Con il Team Altamura, il gol vittoria, il secondo in stagione, è stato determinante per il cammino dei granata ed è stato premiato inserendo Anastasio tra i migliori dell’ultima giornata del girone C.

Parole da leader

Nel post-partita, l’esterno mancino ha lanciato messaggi importanti, partendo dall’apporto di Cosmi: “Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Stavamo vivendo un momento di difficoltà e con la sua esperienza ci ha dato soluzioni”. Lo sguardo è rivolto al finale di stagione: “Nonostante le difficoltà, nonostante le assenze, cerchiamo di trovare soluzioni anche al di là del ruolo perché la differenza la fa la volontà. Ora dobbiamo arrivare bene ai playoff, con consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo spingere i tifosi dalla nostra parte perché loro possono fare la differenza”. Infine la promessa: “Vogliamo essere la squadra che tutti vorranno evitare nella post-season”.