Salernitana, per il Potenza Cosmi può recuperare una pedina Nessun rischio invece per Golemic: il difensore verrà gestito

Testa al Potenza. La Salernitana accelera. In vista della trasferta di sabato pomeriggio, Serse Cosmi fa i conti anche con qualche aggiornamento positivo che arriva dall’infermeria. Con il resto del gruppo hanno ripreso a lavorare sia Federico Brancolini che Giuseppe Carriero. Il portiere è fermo da settimane e ora lavora per strappare una convocazione. Diversa invece la situazione per il centrocampista: l’ex Trapani deve scontare ancora la seconda ed ultima giornata di squalifica dopo il finale burrascoso di gara con il Crotone.

Differenziato per Matteo Arena, Filippo Berra e Roberto Inglese. Si prova a recuperare Berra, rimasto fuori con il Team Altamura per un problema muscolare. Cautela per Vladimir Golemic: il difensore è stato tenuto precauzionalmente a riposo. Non c’è nessuna volontà di correre rischi dopo il durissimo colpo alla testa rimediato lunedì sera con una decina di punti di sutura sul volto. Con il serbo ko possibile conferma della linea a tre con Cabianca, Matino e Anastasio.