Salernitana, il club fa ricorso: si chiede lo sconto per Carriero Il mediano spera di poterci essere a Potenza

Un post-gara infuocato. Crotone ha lasciato gli strascichi in casa Salernitana. Non solo per i problemi fisici di Berra ma anche per la squalifica di Giuseppe Carriero. Il centrocampista granata era stato sanzionato con due giornate di stop “per aver tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti; nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra”.

Il ricorso

La Salernitana ha scelto di scendere in campo e provare a ridurre lo stop. Il calciatore, che ha smaltito l’influenza, ora aspetta fiducioso. Il ricorso alla Corte d'appello della Federcalcio per ottenere il dimezzamento della sanzione è stato ultimato e presentato nelle scorse ore. Udienza venerdì 27 marzo alle ore 15: la Salernitana spera.