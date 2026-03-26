Salernitana, miglior difesa del girone di ritorno: Cosmi ha tre certezze Appena tre i gol subiti: la Bersagliera riparte da un pacchetto arretrato solido

I numeri sono dalla parte di Serse Cosmi. Nelle prime cinque gare da allenatore della Salernitana, Donnarumma ha incassato appena tre gol, riuscendo a tenere inviolati i propri pali sia al debutto di Cosmi con il Catania che nella trasferta di Crotone. Due crash-test importanti, con la Salernitana che nelle ultime cinque gare ha fatto registrare lo stesso numero di gol incassati dal Benevento (appena tre). I campani sono anche la miglior difesa del girone di ritorno al pari del Catania, con appena dieci gol subiti.

Le certezze di Cosmi

L’infortunio di Golemic ha costretto il tecnico a dover rivedere il terzetto difensivo con il Team Altamura, facendo i conti con lo stop forzato del serbo. Per l’allenatore umbro però ci sono le certezze rappresentate da Emmanuele Matino, Eddy Cabianca e Armando Anastasio. Il primo si è innalzato a leader, in campo per cinque gare di fila senza essere mai sostituito. Anche nel post-Team Altamura ha guidato la squadra sotto la Curva Sud Siberiano per sancire la tregua con i tifosi. Per Cabianca bastano le parole al miele di Cosmi: “Ha qualità importanti, abiterebbe la B non da ospite”. Velocità ma soprattutto dinamismo ad un pacchetto arretrato molto fisico: il ritorno del calciatore di proprietà della Cremonese ha dato solidità. E poi la Salernitana ha ritrovato anche Armando Anastasio. Dopo un periodo di inattività, il gol decisivo con il Team Altamura e la palma di migliore nella Top-11 di giornata. Con il Potenza viaggiano verso la conferma.