Salernitana, verso Potenza con dubbi in medina e in attacco Cosmi ha le scelte obbligate in difesa ma si gode l'abbondanza negli altri reparti

Dall’infermeria non arrivano buone notizie. Al di là del recupero di Brancolini, il penultimo allenamento verso Potenza non offre alla Salernitana rientri importanti. La lista dei calciatori al momento fuori dalle rotazioni di Serse Cosmi resta la stessa: Matteo Arena, Filippo Berra, Vladimir Golemic e Roberto Inglese continuano a lavorare a parte e, salvo clamorosi colpi di scena, verranno esentati dalla sfida di sabato pomeriggio in casa del Potenza. Riflessioni solo su Golemic: i punti di sutura sulla fronte del serbo chiedono grande attenzione. Si va verso la conferma del terzetto composto da Matino, Anastasio e Cabianca.

Abbondanza negli altri reparti

In mezzo al campo e in attacco invece Cosmi ha l’imbarazzo della scelta. Il tecnico aspetta di capire se avrà a disposizione anche Carriero, per il quale è atteso il verdetto del ricorso presentato dal club e che verrà discusso domani. Di Vico spera nella riconferma, Capomaggio agirà da mezzala, con Gyabuaa e Tascone a duellare in caso di nuova titolarità per il giovane Di Vico. Sulle corsie, Villa è sicuro di una maglia da titolare mentre Quirini insidia Longobardi. In attacco invece Lescano è la certezza ma Achik deve guardarsi le spalle dal possibile sorpasso di Ferraris. Domani mattina seduta di rifinitura e poi lista dei convocati per Potenza.