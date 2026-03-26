Salernitana Women, Di Lucia a 'Granatissimi': "Sogniamo la promozione" La centrocampista ai microfoni di Ottochannel: "C'è la voglia di puntare in alto"

La gioia per il successo sul Matera e la voglia di continuare a sognare. La Salernitana Women punta in alto. A Granatissimi, in onda su Ottochannel, la centrocampista Margerita Di Lucia ha raccontato le emozioni di una stagione che al momento annovera le granatine al secondo posto in classifica: “Stiamo lottando in questa stagione, con il secondo posto che al momento ci garantirebbe la qualificazione ai playoff promozione”. Terzino di nascita ma diventata un centrocampista, Di Lucia è al suo secondo anno con la Salernitana: “Sentiamo la vicinanza della società e la voglia di puntare in questo progetto. Abbiamo una fetta di tifo che si fa sentire e anche in strada percepiamo la passione e la curiosità di questa piazza verso la nostra realtà”.

L’ambizione è quella di poter raggiungere la promozione: “Esserci consolidate al secondo posto dopo un campionato bello duro è sinonimo delle qualità che abbiamo. Ci crediamo fino in fondo, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che non è facile, da agosto abbiamo fatto non pochi sacrifici ma vogliamo regalarci questa sogno. La nostra forza? Il gruppo, l’unione tra squadra e staff. Abbiamo puntato sempre in alto nonostante tante persone nuove. Tutte insieme abbiamo fatto quadrato e ora vogliamo sognare”.